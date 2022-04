“Pacifico Ricci”, tra pulizia e aggregazione: «Ora aspettiamo luci e telecamere»

ANCONA- La cura del proprio “giardino” per salvaguardare un bene e renderlo sempre più un punto di aggregazione per grandi e piccoli. Con queste prerogative i membri dell’associazione Arcopolis e non solo, visto l’importante numero di cittadini e residenti che hanno contributo, hanno svolto sabato scorso la pulizia del campo verde “Pacifico Ricci” in collaborazione con il centro giovanile Archi. «Un passo alla volta il campo verde diventerà un luogo di aggregazione e divertimento per tutti i mesi dell’anno», scrive Arcopolis sulla sua pagina Facebook anche in relazione a quanto accaduto nel pomeriggio con l’inizio del tradizionale torneo di calcetto “El Riò ‘ntel Palò – Memorial Pacifico Ricci” (nella foto sotto, ndr) che vede dieci squadre coinvolte. Pulizia, ambiente, sport e divertimento per un sabato destinato a ripetersi anche in futuro.

«La nostra attenzione al parco è continua, in questo caso l’abbiamo resa un evento pubblico al quale hanno partecipato in tanti – ha spiegato il presidente di Arcopolis Silvio Boldrini – In inverno promuovere questo tipo di iniziative non è facile, aumentano le ore di buio e quasi consequenzialmente i giri di malintenzionati. L’amministrazione ci ha garantito tutto il possibile per l’installazione di luci e telecamere, compreso l’avvio di un bando per creare un chiosco che dia continuità di presenza anche per un’attività commerciale. Quando otterremo queste cose il “Pacifico Ricci” potrà veramente essere vissuto nel pieno delle sue potenzialità. E’ stato detto che non appena chiuderanno altri cantieri si concentreranno su questi aspetti, dovrebbe essere imminente».

E intanto Arcopolis prosegue nelle sue iniziative, iniziative che, come di consueto, raccolgono partecipazione e numeri di una grande rilevanza: «Il torneo di calcetto è iniziato, ci sono dieci squadre e anche un bellissimo livello. Abbiamo in programma il Memorial Favoloso di calcio-tennis, l’abbellimento delle mura con l’utilizzo della street art anche grazie a diversi ragazzi del posto e tante altre cose che ci permetteranno una presenza sempre più continuativa. Da parte nostra l’impegno è come sempre massimo, l’impegno assunto dall’amministrazione per quel che concerne luci, telecamere e chiosco ci permetterà una crescita e un’attenzione ulteriore».