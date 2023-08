Dal Pakistan all'addiaccio del Passetto, viaggio tra gli "invisibili" della spiaggia: «Scappiamo dall'Isis, chiediamo solo un tetto»

ANCONA - La sera tirano fuori sacchi a pelo, coperte e cuscini da un cespuglio ai piedi della scalinata, vanno sotto le palafitte e dormono là (GUARDA IL VIDEO). E' così da diversi mesi. Sono Pachistani, egiziani e giovani di altre nazionalità in attesa di permesso di soggiorno: quel documento, spiegano, chiesto ma in stand-by (in alcuni casi) da anni. Sono i "pachistani del Passetto", quelli che vedi camminare con i piedi feriti, tagli sul volto e punture di insetti in mezzo a chi prende il sole. Un contrasto di immagini e contesti che non passa inosservato.

«Qui per paura»

A parlare per tutti sono due di loro. Uno è Mohamed El Badawi, 22 anni, egiziano. «Ci sono una ventina di persone che dormono tra Passetto e panchine qui intorno, è così da tanto tempo- spiega- gli altri ragazzi vengono dal Pakistan. Sono scappati da lì perché non ci sono regole, c'è l'Isis che uccide e non c'è alcun tipo di futuro laggiù. Saimo arrivati tutti qui per paura e per creare un futuro per noi stessi, non facciamo del male a nessuno. In questura ci dicono di aspettare per il permesso di soggiorno, noi aspettiamo ma nel frattempo siamo irregolari e se ci fermano ci fanno il foglio di via. Non possiamo neppure andare all'estero. Io aspetto da due anni, mi è stato rifiutato due volte».

«Ci guardano male? Capisco»

Il sindaco Silvetti ha iniziato a emettere ordinanze anti-bivacco: «Io non so però dove andare, è normale che la gente resta in giro la notte perché è solo la notte che puoi metterti da qualche parte. Di giorno noi siamo in giro per la città» continua Mohamed. «Mangiamo alla Caritas, nel resto della giornata c'è anche chi lavora, chi si muove per i documenti o chi resta al parco o al mare. Cosa chiediamo? Un tetto e permesso di soggiorno, niente altro. Quando cerchiamo lavoro la prima cosa che ti chiedono è il permesso, ma se non lo abbiamo non ci possono fare il contratto quindi capita che lavoraimo un paio di giorni e poi ci licenziano». C'è chi non vede di buon occhio il loro bivaccare: «E' normale- contunua il 22enne- li capisco, ma per questo chiediamo un aiuto per trovare una soluzione. Ognuno di questi ragazzi potrebbe raccontare una dura storia».

«Ma c'è chi ci aiuta»

Si dorme all'aperto, sopra i cartoni e con coperte di fortuna. Ilyas, pakistano 19enne, mostra la "stanza" comune ricavata sotto le palafitte: «C'è anche chi ci aiuta donandoci coperte o altre cose- spiega- anche loro sanno che abbiamo problemi. Vogliamo solo casa e asilo. Quanto resteremo? Quattro o sei mesi almeno».