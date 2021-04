Vaccini, da lunedì al via le prenotazioni per familiari dei disabili e caregiver

Da lunedì 19 aprile potranno prenotarsi per il vaccino i familiari dei disabili e caregiver. Lo comunica questa mattina sui social l'assessore regionale Filippo Saltamartini che aggiunge: «Completata la vaccinazione degli over 80 che si erano prenotati». Su Facebook l'assessore marchigiano scrive: «Sono 350.948 le persone che si sono prenotate per essere vaccinate. E 279.061 cittadini che hanno ricevuto la prima dose, su un mione e 200.000 marchigiani da vaccinare. La platea degli over 80 che si erano prenotati nei punti vaccinali, stanno tagliando questo ambito traguardo tra le prime regioni in Italia (martedì la telefonata del Commissario al Presidente della Giunta Acquaroli). In questa settimana dovremmo chiudere la vaccinazione di questo target a livello domiciliare ne mancano 3mila circa».

Lunedì si apre lo slot delle poste per la prenotazione per i familiari o caregiver delle persone disabili. Poi si procederà con le vaccinazioni «Sono 99.000 - continua l'assessore - ma nel frattempo 1.600 hanno ricevuto il vaccino in vari ospedali, allorquando hanno accompagnato i loro familiari o assistiti. Anche la categoria dei disabili marcia speditamente. Sono 140.000 e il piano prevede un’accellerazione per chiudere entro la fine del mese. La vaccinazione della categoria 60-70, composta da circa 200.000 persone, verrà vaccinata all’inizio di maggio. I sieri di aprile, circa 210.000 non coprono le fasce di età di cui sopra. E’ per questo che lo slot, già pronto a cura di Poste italiane, partirà in prossimità dell’effettiva vaccinazione. I rifornimenti, per il momento, sono regolari anche se il piano degli arrivi per maggio e giugno ancora non è stato comunicato. Si dovrebbe trattare di un rifornimento massiccio di 600-700.000 dosi».