Osterie d'Italia 2024, nella guida di slow food 15 novità e 9 chiocciole. Da Maria vince il premio "Miglior Dispensa"

LORETO - La nuova edizione della guida "Osterie d’Italia 2024", edita da Slow Food, è stata presentata lo scorso giovedì 16 novembre a Loreto. All'Istituto Alberghiero A. Einstein - A. Nebbia sono state ufficialmente annunciate tutte le 89 osterie marchigiane in guida, di cui 15 novità e 9 Chiocciole.

Davanti alle giovani promesse della cucina regionale, al Prof. Arch. Francesco Lucantoni e ai ristoratori presenti, per la prima volta sono stati comunicati i riconoscimenti storici della Chiocciole, della Bottiglia e il più recente Bere Bene (a riconoscere una selezione complessiva di bevande alcoliche e non, come birre artigianali, distillati, cocktail ma anche succhi, estratti e infusi scelti con attenzione e personalità), assegnati anche ai locali segnalati negli inserti, ovvero quei locali la cui offerta e impostazione sono interpreti di una tradizione gastronomica locale, rintracciabili esclusivamente nella regione Marche.

Tra i riconoscimenti celebrati, una menzione particolare è andata all’osteria Da Maria a Fano che ha ottenuto anche il premio Miglior Dispensa sponsorizzato da Parmigiano Reggiano "per l’attenzione e la cura della dispensa marina che non sono tanto una scelta di ristorazione, quanto più una scelta di vita. Se il pesce che desidera non arriva al mattino, Maria non apre”. Con la presentazione della Guida Osterie d'Italia 2024, si è celebrata la ristorazione marchigiana nel suo complesso da più parti. Un lavoro curato nei particolari dal coordinatore regionale Antonio Attorre e dai collaboratori Alessia Consorti e Roberto Rubegni, tutti concordi sul fatto che "La guida ha un altissimo feedback con i lettori, che a loro volta diventano collaboratori".

Di particolare interesse anche il momento conviviale curato da cinque chef di locali presenti in guida, rappresentanti le cinque provincie marchigiane: Caserma Guelfa di San Benedetto del Tronto, Enoteca Bar A Vino di Fermo, Osteria dei Fiori di Macerata, Gastrobi di Loreto e La Cantina sociale di Cantiano. Il tutto accompagnato dai migliori Vini FIVI delle Marche. "Contenti e onorati che per la presentazione della nuova edizione di Osterie D'Italia 2024 sia stata scelta la location dell'Istituto di Istruzione Superiore Einstein Nebbia, in virtù del recente protocollo d'intesa tra l'istituto, la condotta locale e quella di Ancona; con l'auspicio che la nostra scuola alberghiera sia fucina di cuochi consapevoli che un giorno potranno riempire le pagine della guida enogastronomica più letta in Italia. Motivo di grande orgoglio lo riserba la Bottega Gastrobì di Villa Musone, quest'anno preziosa new entry nella guida Osterie. Michele Antonelli è lo chef patron di questo nuovo concept slow, ma molto vivace e giovane, in cui la frizzante imprenditorialità si materializza nella forma di una piccola gastronomia da asporto locale che offre artigianalità, qualità, accoglienza e prodotti a km 0, pienamente in linea con i valori di Slow Food", il commento congiunto dei referti della locale Slow Food Loreto Valmusone.