Cantiere nuovo Salesi, cambia ancora la viabilità intorno all'ospedale di Torrette

ANCONA - In vista di lavori di impiantistica propedeutici alla realizzazione di opere riguardanti la costruzione del nuovo Ospedale Salesi all'interno dell'area dell'Azienda Ospedaliera Ospedali Riuniti a Torrette, lavori programmati dal 14 novembre al 31 dicembre, il Comune avvisa che si rende necessario adottare alcuni provvedimenti limitativi del traffico all'interno e in prossimità dell'area stessa: in Via Conca verrà apposto il divieto di accesso alla rotatoria piccola verso il Pronto soccorso; i veicoli provenienti dalla Flaminia e diretti verso il Pronto Soccorso /Camera mortuaria dovranno percorrere la viabilità principale in direzione rotatoria eliporto ed accedere alla nuova viabilità a doppio senso di marcia, direzione Pronto soccorso/ Camera mortuaria.

I veicoli provenienti dalla SS16 per accedere al Pronto soccorso/ Camera mortuaria dovranno percorrere la diramazione della via che adduce alla rotatoria dell'eliambulanza (dopo il distributore Shell), in deroga al divieto esistente; infine l'uscita del Pronto soccorso /Camera mortuaria dovrà avvenire per tutti gli utenti a ritroso verso la rotatoria dell'eliambulanza con uscita obbligatoria su Via Conca. La ditta esecutrice si farà carico di apporre la prescritta segnaletica stradale.