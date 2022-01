Ricoveri, il Salesi allo stremo. E monta la polemica sul blocco delle ferie

La situazione Salesi sta diventando sempre più delicata. Ogni giorno che passa. Tra ricoveri nei reparti Covid (dieci), rianimazione e malattie infettive l’”Ospedaletto” va considerato quasi allo stremo con il pericolo saturazione che ormai va considerato d’attualità. La direzione di Ospedali Riunite ha parlato di contesto delicatissimo, tra i più difficili da inizio pandemia, con le corsie divenute talvolta ingestibili.

Una problematica connessa è quella del blocco delle ferie a medici, infermieri e operatori sanitari divenuto già effettivo proprio per far fronte all’emergenza. Un blocco ferie, sempre secondo la direzione, che ha tenuto conto del periodo natalizio “fin quando è stato possibile”. I sindacati, a tal proposito, stanno già montando la protesta per quanto deciso chiedendo, allo stesso tempo, un incremento di uomini e risorse viste le difficoltà riscontrate.