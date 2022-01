Solidarietà, l’Ordine di Malta distribuisce le calze della Befana al Salesi

Epifania di solidarietà per l’Ordine di Malta Dopo la distribuzione, prima del Santo Natale, di 100 panettoni, pigiami e vestaglie da camera alle residenze per Anziani di Ancona (nonché coperte e vestiario alla “Associazione Pacem in Terris” di Fabriano) ieri, in occasione dell'Epifania, sono state effettuate nuove donazioni. Ai Piccoli ospiti della Fondazione dell’Ospedale Salesi, infatti, i membri della delegazione Marche Nord hanno distribuito 100 calze colme di dolcetti e kit da disegno. Tale gesto è ormai divenuto una piacevole tradizione, ancor più significativa poiché utile a rafforzare il legame con questa importante e benemerita struttura del capoluogo.

Fondamentale, quest’anno, anche l’importante collaborazione con l’amministrazione comunale di Fossombrone (PU) che grazie alla solidarietà del primo cittadino Massimo Berloni ha consentito l’acquisto del centinaio di kit da disegno che sono poi stati inseriti all’interno delle calze. Ulteriori consegne, sempre nella giornata di ieri, sono state anche rivolte ai bambini ospitati della "Casa tra le Nuvole" e dalla "Pacem in terris" di Fabriano (AN). Significativo, in questo caso, l'assistenza che i cavalieri marchigiani stanno prestando anche a favore delle famiglie afgane rifugiate ed accolte presso queste strutture, diverse decine di giocattoli sono state distribuite anche qui ai bambini presenti.