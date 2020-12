Ospedale Salesi, le famiglie dei bambini ringraziano i volontari di First aid one

«Un rigraziamento speciale a tutti gli operatori di First aid one Ancona che ogni giorno trasportano i nostri bambini presso il presidio di Torrette».

Sono le parole toccanti e commosse che le famiglie dei piccoli pazienti ricoverati presso il reparto oncologico dell'ospedale Salesi rivolgono al personale di First aid one Ancona, cooperativa sociale sempre in prima linea nel trasporto dei malati per prestazioni diagnostiche e terapeutiche presso il presidio dell'Ospedale regionale di Torrette.