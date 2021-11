Screening polmonare, anche Ancona nella rete italiana: lo conferma il ministro Speranza

«Ho firmato il decreto che istituisce la 'Rete italiana screening polmonare». Lo ha fatto sapere in un post su Facebook il ministro della Salute, Roberto Speranza: «Mettiamo in collegamento e finanziamo 18 centri d'eccellenza- spiega il ministro- per un programma di prevenzione e monitoraggio del tumore al polmone. Oltre a esami avanzati per le persone più a rischio è previsto un programma dedicato per l'abbandono del fumo. Le evidenze scientifiche ci dicono che la diagnosi precoce e la prevenzione riducono la mortalità. Stiamo investendo per rafforzare il Servizio sanitario nazionale, per portarlo più vicino ai cittadini e migliorare la qualità della vita di tutti».

Le strutture che fanno parte della 'Rete italiana screening polmonare' sono: Presidio Ospedaliero 'Santo Spirito' di Pescara (Abruzzo), Centro di Riferimento Oncologico di Basilicata IRCCS (Basilicata), Azienda Ospedaliera 'Pugliese Ciaccio' (Calabria), Istituto Nazionale Tumori Fondazione 'G. Pascale' IRCCS (Campania), Azienda Ospedaliera Specialistica dei Colli (Campania), Azienda Ospedaliero-Universitaria di Parma (Emilia Romagna), IRCCS in Tecnologie Avanzate e Modelli Assistenziali in Oncologia di Reggio Emilia (Emilia Romagna), Istituto Nazionale Tumori Regina Elena IRCCS (Lazio), Ospedale Policlinico San Martino IRCCS (Liguria), Istituto Nazionale Tumori di Milano IRCCS (Lombardia), ASST Papa Giovanni XXIII (Lombardia), Azienda Ospedaliera Universitaria Ospedali Riuniti di Ancona (Marche), APSS Trento (PA Trento), Azienda Ospedaliera Universitaria San Luigi Gonzaga (Piemonte), Istituto Tumori G. Paolo II IRCCS (Puglia), Azienda Ospedaliera Cannizzaro (Sicilia), Azienda Ospedaliero-Università Careggi (Toscana), Istituto Oncologico Veneto IRCCS (Veneto). È individuato l'Istituto Nazionale Tumori di Milano IRCSS quale coordinatore della "Rete italiana screening polmonare".