Diamond Gloss, risate assicurate: in scena il musical degli allievi dell'Amdap

Divertimento e risate assicurate questa sera a Padiglione di Osimo, dove andrà in scena Diamond Gloss, spettacolo ispirato al celebre musical Hairspray e realizzato dall’Amdap (Accademia Marchigiana delle Arti Performative) in collaborazione con la Compagnia La Fenice, sotto la direzione artistica e la regia di Giacomo Moresi.

Lo show, pensato e preparato inizialmente sul web durante il periodo del lockdown, vedrà salire sul palco tutte le classi della scuola di musical, con la partecipazione del corpo di ballo del Balletto di Osimo di Adua De Candia.

Il musicale si terrà all’aperto, in modo da rispettare le regole anti-Covid, nel piazzale Rent in via dei Tigli 13. Per info e biglietti: 340.9874200 - 339.5464860 (la prenotazione è obbligatoria).

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Gallery