La bellezza del connubio tra tradizione e gusto: avviato il progetto "Osimo Food Fusion"

OSIMO – Il concetto di "fusion" nel settore della ristorazione ha acquisito sempre più rilevanza negli ultimi anni, evidenziando una tendenza verso la combinazione di ingredienti, tecniche e tradizioni culinarie provenienti da culture diverse. Questa fusione di elementi gastronomici crea esperienze culinarie uniche e stimolanti, che stanno rapidamente diventando popolari tra gli appassionati di cibo in tutto il mondo. In particolare, nel segmento degli aperitivi, il fenomeno del "fusion" ha raggiunto nuove vette di creatività e innovazione, offrendo agli avventori una vasta gamma di opzioni che mescolano sapori, ingredienti e stili culinari provenienti da tutto il mondo.

L'aperitivo è diventato un momento sociale fondamentale per molti, un'occasione per rilassarsi, socializzare e gustare deliziosi bocconcini prima della cena. Negli ultimi anni, la tendenza del "fusion" ha trasformato radicalmente questo momento culinario, portando una varietà di sapori e influenze culinarie da tutto il mondo sulle tavole degli aperitivi. Una delle caratteristiche distintive dell'aperitivo fusion è la creatività senza limiti che si esprime attraverso la combinazione di ingredienti e sapori provenienti da culture diverse. Questa è la filosofia che ha spinto la Cna di Osimo, con il patrocinio del Comune di Osimo assessorato alle attività produttive e grazie al contributo di Bcc di Filottrano, ad avviare il nuovo progetto “Osimo Food Fusion” invitando i locali del centro storico a cimentarsi, con la loro creatività, in questa sfida culturale e del gusto.

Sei i locali aderenti, tutti appartenenti al centro storico osimano. Ogni locale ha scelto due culture da fondere assieme per un unico aperitivo: Baricentro (Messico – Italia), Bar Diana (Russia – Messico), Caffè della Corso (Cile – Santo Domingo), Caffè del Piazza (Cina – Bolivia), Kokogena (Thaillandia – Vietnam), Silicon Bar (Palestina – Ghana). Il risultato sono aperitivi che hanno impressa la mescolanza di sapori lontani: il burrito di ciauscolo, dumpling con patate al cumino, Mamajuana Fusion con Rum Brugal, vino rosso, e spezie caraibiche, crepe di farina di riso latte di cocco e curcuma, insalata russa e tortillas sono solo alcuni esempi della creatività dei locali osimani.

«La crescente globalizzazione e l'accesso a una vasta gamma di ingredienti provenienti da tutto il mondo hanno giocato un ruolo fondamentale nello sviluppo del fenomeno del fusion nell'aperitivo gastronomico – ha commentato Andrea Cantori, segretario della Cna di Zona Sud di Ancona e Agroalimentare provinciale – e gli operatori possono ora accedere a una vasta gamma di ingredienti esotici e spezie provenienti da culture lontane, consentendo loro di sperimentare e creare piatti unici che sposano sapori tradizionali con influenze globali. Questo fenomeno riflette anche l'evoluzione della cultura culinaria, che si sta muovendo verso una maggiore apertura e inclusività nei confronti delle influenze esterne. Il fenomeno del "fusion" nell'aperitivo gastronomico rappresenta una celebrazione della diversità culinaria e della creatività senza limiti - conclude Cantori – e con una vasta gamma di sapori e influenze da tutto il mondo, l'aperitivo fusion invita gli avventori a esplorare nuovi territori gastronomici e a scoprire il piacere di gustare sapori provenienti da culture diverse».