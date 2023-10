Paolo Fox, l'oroscopo per oggi (7 ottobre): le previsioni segno per segno

Prosegue la rubrica giornaliera con l'oroscopo di Paolo Fox che tutte le mattine su Radio Lattemiele racconta agli appassionati di segni zodiacali come le stelle influiranno sull'andamento della loro giornata. Per i nati sotto i segni d'acqua, aria, terra e fuoco, ecco le previsioni astrologiche per la giornata di oggi 7 ottobre 2023 tutte da leggere e, come direbbe l'astrologo più seguito dagli italiani, «non credete all'oroscopo ma verificate!».

Oroscopo Paolo Fox oggi 7 ottobre 2023: Ariete

Cari ariete, attenzione in amore perché Venere è un po' dispettosa oggi. Possibili battibecchi con il partner e sul lavoro molto nervosismo. Cercate di pazientare perché presto la situazione migliorerà.

Oroscopo Paolo Fox oggi 7 ottobre 2023: Toro

Cari toro, le stelle di oggi parlano di un po' di problemi di cuore anche se nulla di troppo drammatico. Per quanto riguarda il lavoro cercate di dimostrare il vostro valore.

Oroscopo Paolo Fox oggi 7 ottobre 2023: Gemelli

Cari gemelli, c'è un po' di nervosismo e agitazione nell'aria che potreste riversare in amore ma state attenti e se necessario chiedete aiuto a qualche amico per mediare con il partner. Sul lavoro cercate di essere più positivi e propositivi.

Oroscopo Paolo Fox oggi 7 ottobre 2023: Cancro

Cari cancro, la luna di oggi è dalla vostra parte e vi dà una mano a ricucire alcuni rapporti. Sul lavoro siete in una fase un po' critica dove non vi sentite di andare avanti ma non perdetevi d'animo.

