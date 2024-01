Oroscopo di Paolo Fox per il 2024. Che anno sarà? Le previsioni segno per segno

Mancano poche ore all'inizio del 2024 e oggi, 31 dicembre, l'astrologo più seguito d'Italia ha aggiunto nuovi dettagli e particolari segno per segno a Domenica In. Nel salotto di Mara Venier le previsioni di Paolo Fox hanno occupato una buona parte della puntata che è stata speciale e con moltissimi ospiti.

Il 27 dicembre, nel corso del programma di Rai2 I Fatti Vostri, Fox aveva mostrato i grafici e dato le prime informazioni riguardanti tutti i segni zodiacali, ma oggi in vista dell'anno quelle previsioni saranno ampliate e integrate. Non resta che aspettare e scoprire l'andamento relativo all'amore, al lavoro e alla fortuna nel corso dei dodici mesi del nuovo anno, per la soddisfazione degli appassionati delle previsioni astrali.

Di seguito, tutti i grafici di Paolo Fox in ordine di presentazione.