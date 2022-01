Le previsioni delle stelle per il 2022, ecco l'atteso oroscopo di Paolo Fox

Le previsioni delle stelle per il 2022. Al centro del trono Paolo Fox: l'astrologo ha svelato l'oroscopo del nuovo anno nel corso della trasmissione “I fatti vostri” condotta da Salvo Sottile ed Anna Falchi. Segno per segno, ha esaminato l'andamento per l'amore, il lavoro e la fortuna. Un appuntamento che celebra il ventennale. Nel 2022, evidenzia Fox, "Giove proteggerà molti segni zodiacali che vorranno rallegrare la propria vita con un atto di generosità nei confronti di se stessi e dell'umanità".

