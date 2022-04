Stop agli alcolici dopo l’una di notte: «Serve turismo sostenibile e di qualità»

SIROLO- «Considerati i buoni risultati ottenuti lo scorso anno dalle ordinanze emesse, anche in relazione al record di arrivi di tutti i tempi pari a 50.824 arrivati e 223.057 presenze, è necessario continuare a contemperare le esigenze dei sirolesi con le necessità delle attività commerciali. Serve un turismo sostenibile di qualità». Con queste parole il sindaco di Sirolo Filippo Moschella ha annunciato anche il ripristino dell’ordinanza che da oggi, fino al 15 maggio, regolamenta orari di apertura e chiusura delle attività del centro storico. Soprattutto in riferimento alla somministrazione di alimenti e bevande.

L’ordinanza vieta di servire cibo e bevande dopo l'una di notte (prima erano le 2), effettuare il riordino e la pulizia dei locali oltre le 2 (al posto delle 3), nonché vendere ai fini dell'asporto alcolici di qualsiasi gradazione dall'una alle 7. Quanto alle emissioni sonore propagate anche all'esterno da apparecchiature e strumenti musicali, il documento rimanda ai limiti già stabiliti dal regolamento comunale del 2007 per le attività rumorose. In caso di controlli, l'inosservanza del dispositivo sarà punita con una sanzione amministrativa da 500 a 5 mila euro. Il provvedimento, volto anche alla tutela del decoro urbano con multe (in questo caso da 25 a 500 euro) per chi abbandona in luogo pubblico, fuori dai cestini, contenitori di bevande e cibi di qualsiasi genere, nasce dalla necessità di “tutelare, allo stesso tempo, il diritto di libera iniziativa imprenditoriale ed il legittimo diritto al riposo ed alla salute dei residenti e dimoranti, provvedendo a limitare comportamenti di inciviltà e degrado”.