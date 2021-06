Chiusura del porto a bici, monopattini e skate: la rabbia del Comitato del Conero

Il Comitato per il Parco Ciclistico del Conero contro l'Ordinanza dell’autorità Portuale che vieta l'accesso all'area portuale di Ancona a biciclette, monopattini e skateboards.Per il Presidente del Parco Ciclistico del Conero, l'avvocato Tommaso Rossi, l'ordinanza ha gravi profili di illegittimità amministrativa oltre che costituzionale.

«Totalmente illogico giustificare questa misura restrittiva con la sicurezza dell'incolumità delle persone a piedi in ragione del crescente afflusso di gente. Valuteremo, cercando il coinvolgimento di cittadini e altre associazioni se proporre ricorso al TAR contro questa misura” afferma Tommaso Rossi. Che prosegue: “in questi anni l'Amministrazione Comunale ha fatto di tutto per creare nella zona del Porto Antico un luogo di passeggio e sport per famiglie, runners, ciclisti grandi e piccini, una zona finalmente non solo a disposizione dei grandi inquinatori come Tir e navi. Inoltre il mondo va verso una sempre crescente diffusione di mezzi di mobilità dolce come biciclette, monopattini e skateboards, di cui si è incentivato l'uso ad ogni livello, e Ancona decide di chiudere a questi mezzi uno dei pochi luoghi dove si possa muoversi in tranquillità e sicurezza».