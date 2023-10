Ordinanza anti alcol, la security divide piazza del Papa. «Non possiamo sostituirci alle forze dell'ordine»

ANCONA- L’ordinanza firmata nei giorni scorsi dal sindaco Daniele Silvetti per contrastare l’abuso di alcol in piazza del Papa, e quindi i conseguenti effetti negativi sul decoro urbano e sulla sicurezza, non sembra scuotere particolarmente i locali della movida perché, a parte l’inserimento delle vie di accesso alla piazza, ricalca la precedente ordinanza firmata dall’ex sindaco Mancinelli. Gli esercenti già conoscevamo il provvedimento di Silvetti, ne avevano discusso in riunione con gli assessori Zinni, Eliantonio e Battino. «È stata ripresa la vecchia ordinanza quindi non è cambiato molto rispetto a prima. Per quanto riguarda gli orari, è dal 31 marzo del 2022 che chiudiamo alle 02.00- afferma Dario Argenziano, titolare di Jet Set-. Il provvedimento, almeno da parte mia, è stato accolto favorevolmente. Sono contento della stretta collaborazione con la nuova amministrazione e con la questura». Non la pensa così riguardo all’ordinanza, soprattutto per la parte relativa alla security a spese degli esercenti, Mauro Ugolini, titolare di ANburger. «Fatta così non funziona- dichiara-. A noi viene chiesto di mettere un addetto alla sicurezza e intanto in giro per il centro continuano a verificarsi atti vandalici e risse. È necessario che forze dell’ordine e Comune studino iniziative atte a combattere un vero e proprio fenomeno sociale, piuttosto che nascondere la testa sotto la sabbia ed affidarsi a inutili steward pagati da chi un’attività». «Questa ordinanza può funzionare se c’è cooperazione anche con le forze dell’ordine e con il Comune. Come Rete Esercenti Piazza del Papa stiamo facendo molto per la piazza e ci impegniamo per renderla più sicura ed evitare che si verifichino spiacevoli episodi. Però, come rimarcato anche dagli assessori in riunione, serve la collaborazione di tutti- dichiara Marco Moroder, titolare Raval-. Noi non ci possiamo sostituire alle forze dell’ordine, non siamo noi a dover far seguire le regole. Facciamo la nostra parte e mettaimo un operatore della sicurezza, ma chiediamo che polizia, carabinieri e/o polizia locale intervengano in maniera tempestiva. Stiamo anche pensando di far restare l’addetto un’ora in più dopo la chiusura, ma non può essere un problema degli esercenti quello che succede quando i locali sono chiusi».

La nuova ordinanza, in vigore fino al 31 gennaio 2024, prevede che gli esercizi pubblici che si affacciano su piazza del Plebiscito e nelle vie di accesso (ossia Pizzecolli, Bonda, Aranci, Gramsci, Orefici, Beccheria, Matteotti nel tratto compreso tra via Bernabei e via Zappata) restino chiusi dalle ore 02.00 alle 07:00 del mattino. Inoltre, gli esercizi pubblici in piazza del Plebiscito e in via Gramsci, nelle giornate prefestive, dopo le ore 24:00, non possono somministrare bevande alcoliche, fatta eccezione per quelli che, fino ad un’ora successiva alla chiusura, per evitare lo stazionamento degli avventori nei pressi del locale, siano dotati di personale addetto ai servizi di controllo: uno ogni locale o, in caso di accordi tra gli esercenti, uno ogni due. «Io ho sempre avuto un addetto alla sicurezza. Piazza del Papa è un posto tranquillo, un luogo di aggregazione piacevole ed è importante avere personale specializzato che ci aiuti a gestire l’affluenza delle persone. È un aiuto per noi esercenti e per quanti vogliono godersi la serata qui». «Noi, già dalla precedente ordinanza, abbiamo cambiato l’orario di chiusura anticipandolo a mezzanotte proprio per non mettere un addetto alla sicurezza. È una spesa che non vogliamo sostenere anche perché- spiega Ugolini- il nostro business è il food non i drink».