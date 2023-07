Biblioteche in città, scatta l'orario estivo: aperture e chiusure di luglio e agosto

ANCONA - Il Servizio Biblioteche del Comune di Ancona informa che durante i mesi di luglio e agosto le biblioteche saranno aperte al pubblico secondo i seguenti orari:

La Biblioteca Benincasa, la Biblioteca Ragazzi A. Novelli e la Biblioteca Isola del Tesoro saranno aperte dal lunedì al venerdì dalle 9.00 alle 13.00; il martedì e il giovedì anche dalle 15.00 alle 17.00.

La Biblioteca Bibliolandia di Collemarino avrà il seguente orario di apertura al pubblico: dal martedì al giovedì: 9.00-13.00; il martedì e il giovedì: anche 15.00-17.00.

La chiusura estiva di tutti i servizi di biblioteca sarà da lunedì 7 agosto a venerdì 18 agosto.



Per tutto il periodo estivo, sempre dalle 18.00 alle 19.30 è attivo il Furgolibro, servizio di prestito per bambini e famiglie in tre zone della città: il martedì ai laghetti del Passetto; il mercoledì in Corso Carlo Alberto; il giovedì al Parco di Posatora. Il calendario di questa iniziativa è consultabile sul sito della Benincasa: