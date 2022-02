Il sindaco alle Poste: «Ripristinate gli orari di apertura pre-Covid»

Il Sindaco di Senigallia, Massimo Olivetti, è tornato a chiedere, nuovamente, l’estensione degli orari di apertura al pubblico per gli uffici postali nelle frazioni di Roncitelli e Sant’Angelo (ormai da poco meno di 2 anni aperti solo 3 giorni a settimana ). L’anno scorso la direzione di Poste Italiane aveva già risposto positivamente, alla richiesta del Sindaco, prolungando l’orario degli uffici periferici di Cesanella e Montignano.

In considerazione delle nuove normative per il contrasto al contagio del Covid-19 e il graduale ritorno alla normalità delle attività del territorio, la richiesta a Poste Italiane è finalizzata a ripristinare gli orari di apertura degli uffici postali periferici di Sant’ Angelo e Roncitelli, come nel periodo precedente la pandemia. Questo consentirebbe di limitare i forti disagi, soprattutto per i cittadini più anziani e poco abili con gli attuali sistemi digitali, dovuti a lunghe code prima di poter accedere ai servizi dello sportello dell’ufficio postale, spesso sotto la pioggia ed al freddo.