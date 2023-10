Fondazione Opere Laiche: “Possibili nuovi spazi per la biblioteca comunale”

Possibili nuovi spazi per la biblioteca comunale di Loreto. Lo specifica il Presidente della Fondazione Opere Laiche Lauretane e Casa Hermes Federico Guazzaroni. “E’ giunta notizia – spiega Guazzaroni - che è in corso una raccolta firme per chiedere al Sindaco lo spostamento dell’attuale sede della biblioteca comunale. La Fondazione Opere Laiche Lauretane, da sempre sensibile alle esigenze della città di Loreto e in un’ottica di collaborazione con il Comune ha da qualche tempo già attivato contatti con l’assessore Carli e con il sindaco Moreno Pieroni per costruire insieme il futuro Centro di animazione culturale che sorgerà presso i locali della Fondazione al piano superiore dell’ex mercato coperto di via Trieste. Nel progetto la Fondazione è pronta a mettere a disposizione un locale posto al piano inferiore dello stabile, attualmente concesso in comodato al comune, per trasferire la biblioteca nell’ottica di costruire un polo culturale unitario rivolto a tutta la cittadinanza. Un disegno ambizioso – conclude Guazzaroni - che mira a concentrare anche logisticamente l’offerta culturale in una stessa realtà con particolare attenzione ai giovani lauretani”.