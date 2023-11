Scatta l'operazione anti-degrado, nata dalla sinergia tra la Polizia Locale e le forze dell'ordine

ANCONA – Hanno preso il via nella giornata di oggi lunedì 6 novembre, le azioni di pattugliamento con finalità anti degrado e di controllo del territorio in tutta la città. Le operazioni saranno condotte dalla Polizia Locale di Ancona, «con particolare attenzione – spiega il vicesindaco e assessore alla Sicurezza urbana Giovanni Zinni – a quelle zone per le quali gli stessi cittadini indicano situazioni di inciviltà e comportamenti che creano allarme sociale. Queste operazioni, dunque, si compiono nello spirito della collaborazione tra Comune, Polizia Locale e cittadini, accomunati dall'impegno per la cura della nostra città, sia con comportamenti virtuosi di tutela dei luoghi, che non vanno imbrattati né rovinati in alcun modo, sia con l’esercizio di una responsabilità sociale che impone di segnalare le situazioni in cui, per vari motivi, il decoro e la sicurezza possano essere messi a rischio».

«I pattugliamenti – spiega il comandante Marco Ivano Caglioti – saranno attuati nell'arco temporale del servizio svolto dalla Polizia Locale, in sinergia con le altre forze dell'ordine. Invitiamo quindi i cittadini a segnalare le situazioni di degrado o di inciviltà alla nostra centrale operativa, così da metterci in condizione di intervenire in tempi brevi. Ringraziamo inoltre tutti coloro che finora si sono fatti portavoce delle esigenze dei nostri quartieri segnalando comportamenti contrari alla conservazione dei beni pubblici».