Vaccini e open day, il sindaco propone tre alternative al Poliambulatorio

Il sindaco di Osimo, Simone Pugnaloni questa mattina ha scritto ad Asur Marche ed Area Vasta 2 proponendo come sede degli Open Day vaccinali tre impianti sportivi al posto del Poliambulatorio di piazza del Comune. «In vista delle prossime cinque giornate di vaccinazione che Asur ha in animo di allestire in città - spiega il sindaco - ritengo sia necessario individuare un luogo più sicuro».

Prosegue il Primo cittadino: «Il camper vaccinale davanti al Poliambulatorio crea disagi alla viabilità e pericoli per le lunghe file di pedoni in attesa, visto che piazza del Comune e le adiacenti via Lionetta e via Antica Rocca sono carrabili, senza considerare gli assembramenti che si creano tra utenti e passanti. Sostenendo la buona pratica di Asur Marche di proporre la vaccinazione a quante più persone possibili, abbiamo chiesto di coinvolgere maggiormente l’amministrazione comunale sulla scelta della localizzazione, per evitare disagi e pericoli, e proposto delle alternative concrete: il PalaBellini di piazzale Bellini, il PalaBaldinelli di Villa o la palestra scolastica di Osimo Stazione, dove allestire più linee di vaccinazioni se non per hub fissi, quantomeno per gli Open Day già previsti per le prossime settimane dalle autorità sanitarie, di cui attendiamo date e modalità».