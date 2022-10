Dal ciclismo al pattinaggio, passando per calcio e scherma: in piazza l'open day dello sport

SENIGALLIA - Sport, benessere, educazione, divertimento, passione. Sono questi i temi portanti della prima edizione 2022 dell’“Open Day dello Sport”, evento dedicato allo sport ed alla promozione sportiva e del benessere, organizzato dall’Amministrazione Comunale, domenica 23 ottobre in Piazza Garibaldi.

Saranno tante le associazioni sportive di Senigallia presenti, che nel corso del pomeriggio, dalle ore 15:00 alle 20:00, allestiranno spazi informativi e si esibiranno in dimostrazioni in varie discipline, tra le quali: arti marziali, ginnastica ritmica, danza, scherma, pallavolo, calcio, tennistavolo, ciclismo, pattinaggio.

Sarà un pomeriggio denso ed articolato che offrirà ai cittadini ed in particolare ai bambini ed ai ragazzi di Senigallia l’occasione di avvicinarsi allo sport; sarà un momento di socialità ed esperienza per scoprire una nuova passione, attraverso non solo la presentazione di corsi e attività, ma anche di dimostrazioni concrete e della professionalità della ricca e variegata realtà sportiva senigalliese. Parteciperà all’iniziativa il Sindaco Massimo Olivetti, che unitamente al Vice-Sindaco e Assessore allo Sport Riccardo Pizzi, darà inizio alla manifestazione alle ore 15:00 con il suo saluto di benvenuto. L’amministrazione comunale ringrazia le associazioni e le società sportive che hanno accettato con entusiasmo l’invito a partecipare all’evento.