Manifesto per gli olimpionici di casa, Mancinelli: «Ancona è a Tokyo, in bocca al lupo!»

Sono apparsi in giro per la città dei grossi manifesti del Comune di Ancona in onore dei 4 atleti dorici che parteciperanno alle Olimpiadi. Il tutto è stato immortalato dal primo cittadino

«La vostra città sogna con voi»: così recita lo slogan sui manifesti firmati dal Comune di Ancona appesi sui muri della città. Mancano pochi giorni all'inizio delle Olimpiadi e saranno quattro gli atleti "di casa" a partecipare a Tokyo 2020, Tommaso Marini per il fioretto, Alessandro Pajola e Achille Polonara per il basket, Gianmarco Tamberi per il salto in alto.

Il cartellone con i volti dei quattro sportivi viene immortalato prontamente dal sindaco Valeria Mancinelli che ha pubblicato poco fa la foto sul suo profilo Facebook. «Ancona è a Tokyo - scrive il primo cittadino - con Tommaso Marini, Alessandro Pajola, Achille Polonara, Gianmarco Tamberi. Volevamo farvi sapere quanto siamo orgogliosi di voi e del vostro talento, di 4 ragazzi anconetani alle Olimpiadi. In bocca al lupo ragazzi!».