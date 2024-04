Olimpiadi di Primo Soccorso, 19 istituti coinvolti e 13 squadre. Al Galilei il prestigioso Premio Monti

Si sono appena concluse le Olimpiadi di Primo Soccorso, evento che a livello nazionale ha coinvolto numerose scuole superiori per trasmettere alle nuove generazioni la cultura del soccorso e i valori fondanti di Croce Rossa. Nelle Marche il progetto ha coinvolto 19 istituti superiori per un totale di 13 squadre che a Fossombrone si sono sfidate in una lunga giornata di competizione. Le due squadre di Ancona, composte da studenti delle classi quarte del Liceo Scientifico Galilei, hanno conquistato il terzo posto generale e il prestigioso Premio Monti, riconoscimento che premia chi ha il migliore approccio all’infortunato. "Un grazie speciale - scrive la Croce Rossa - va agli istruttori e simulatori del Comitato di Ancona che hanno formato e preparato al meglio i ragazzi e ai Giovani che con entusiasmo li hanno accompagnati sul terreno di gara".