Olimpiadi della Matematica, c’è il Savoia-Benincasa in finalissima

Si sono svolte ieri, venerdì 28 gennaio, in modalità online le selezioni distrettuali per la gara a squadre delle Olimpiadi di Matematica. Le squadre erano composte da 7 studenti e studentesse della stessa scuola che si sono sfidati in un’appassionante competizione punto a punto in tempo reale. Una squadra tutta al femminile del Liceo Scientifico dell'Istituto Savoia Benincasa si è classificata quarta su 58 squadre da tutta Italia, potendo così accedere alla finale nazionale che si svolgerà nel mese di maggio, in presenza, a Cesenatico. La squadra anconetana è composta da: Pacetti Cecilia (5B), Capicciotti Martina (5B), Latini Chiara (5B), Bruni Rebecca (5C), Galeazzi Flavia Maria (4Q), Frolli Serena (4Q), Papa Michela (3D).

I partecipanti devono trovare tecniche creative per risolvere problemi matematici mai visti prima e ideare nuove dimostrazioni. Lo scopo è quello di avvicinare gli studenti al tipo di problem-solving che un matematico di professione incontra nel suo lavoro, e di mostrare loro una matematica diversa e più interessante che non quella in cui bisogna applicare meccanicamente formule.

Le Olimpiadi della Matematica, curate dall’Unione Matematica Italiana su incarico del Ministero dell’Istruzione, si svolgono regolarmente in Italia dal 1983, e sono quindi la più antica e seguita gara di matematica a livello nazionale. Alla finale nazionale parteciperanno circa 100 squadre tra le migliori classificate nella fase locale. I migliori sei studenti andranno poi a formare la squadra italiana alle Olimpiadi Internazionali della Matematica (IMO), che vengono organizzate ogni anno in una nazione diversa, a partire dal 1959, e vedono la partecipazione di più di 100 nazioni.