Centro storico, esultano i commercianti: c'è l'ok per i "dehors invernali"

Il centro storico può esultare. Dalla Giunta è arrivato l’ok per i “dehors invernali” fortemente richiesti dagli operatori che consentiranno di sfruttare lo spazio esterno anche nei mesi più freddi. Nello specifico potranno essere spaziosi fino a tre volte tanto le superfici interne e avranno la possibilità di essere riscaldati con funghi diffusori. Ai lati, confermata, la protezione di paratie alte fino ad un metro e ottanta. Queste alcune delle principali novità, che consentiranno anche un incremento nelle assunzioni, che saranno approvate in Consiglio il prossimo 31 gennaio (hanno già ricevuto l’ok della Soprintendenza).

La conquista non riguarderà purtroppo i bar, ristoranti adiacenti alla Tredici Cannelle che, per normativa, non possono oscurarne la visione e per questo non potranno godere dei benefici appena detti. Per loro rimarrà la stagionalità dei dehors con alcune modifiche rispetto al regolamento del restante centro storico. Una deroga importante, guardando a Piazza del Papa, è stata fornita alla trattoria “La Moretta” in virtù della storicità del locale (nato nel 1897) che potrà mantenere il suo spazio riservato e conservare gli attuali arredi con sedie e tavoli in legno, ombrelloni e tappeti.