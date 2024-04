Ad Ancona vandalizzati i manifesti di Giorgia Meloni: «Basta violenza politica»

ANCONA- I manifesti del premier Giorgia Meloni, leader di fratelli d’Italia candidata alle elezioni europee, sono stati vandalizzati. Episodi che lasciano l’amaro in bocca agli esponenti di FdI. «Si registrano ogni giorno, ormai, azioni violente nei confronti di Fratelli d’Italia e di Giorgia Meloni, rispettivamente partito e presidente democraticamente eletti dagli italiani- scrive in una nota Stefano Maria Benvenuti Gostoli, deputato marchigiano di Fratelli d’Italia-. Oggi abbiamo ricevuto foto da cittadini anconetani che ci segnalano dei manifesti della Meloni vandalizzati con scritte e disegni offensivi all’uscita della bretella Camerano-università, direzione Camerano. Questo gesto si inserisce nel clima di violenza verbale che purtroppo ci circonda e che, come accaduto in alcuni atenei, talvolta assume i profili della violenza anche fisica, rischiando di avvelenare ulteriormente il confronto politico. Nell’esprimere la mia vicinanza al presidente Meloni e a tutta la federazione locale del partito, auspico che vi sia una ferma condanna da parte di tutte le forze politiche e che la sinistra non si volti dall’altra parte fischiettando anche questa volta. È necessario abbassare i toni e smetterla col seminare parole di odio nei confronti dell’avversario politico».