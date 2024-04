La ciurma di "Quattro Ristoranti" sbarca a Senigallia: chi vincerà? Ultima parola ad Alessandro Borghese

Senigallia si prepara a diventare il palcoscenico della celebre competizione culinaria "Quattro Ristoranti". Il game show condotto dallo chef Alessandro Borghese, ha fatto approdo questa mattina nella spiaggia di velluto. Un evento annunciato con entusiasmo attraverso i canali social dello stesso Borghese. "Senigallia, Senigallia chi ci viene non si sbaglia". E' proprio in città infatti che sarà registrata una nuova puntata del popolare programma televisivo, che verrà trasmessa su TV8 nelle prossime settimane.

Il format di "Quattro Ristoranti" prevede una competizione tra i proprietari di quattro rinomati locali gastronomici, tutti situati a pochi passi l'uno dall'altro sul lungomare di Senigallia. "La Tartana", il "Tajamare", la "Terrazza Marconi" e il "Bruna Bistrot" apriranno le porte ai concorrenti, pronti a sfidarsi sotto l'attenta occhiata di chef Borghese. Le registrazioni si svolgeranno tra lunedì e martedì, con le prenotazioni per le cene in questi locali esaurite da tempo, nonostante il limitato numero di posti disponibili imposto dalle necessità di produzione. L'emozione è palpabile mentre la città si prepara a essere il fulcro di una sfida culinaria senza precedenti, con la risoluzione dell'enigma del vincitore destinata a rimanere segreta fino alla messa in onda della puntata.