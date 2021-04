Raggiunge quota 2836 il numero delle vittime del Covid-19. In provincia di Ancona sono quasi 900

I dati del Servizio sanità della Regione comunicano che nelle ultime 24 ore si sono registratedel Covid nelle Marche. Tutti i pazienti avevano patologie pregresse. Il più giovane è un uomo di 65 anni di Jesi (l’unico decesso della provincia), il più anziano un 65enne di Civitanova Marche.

Non ce l’hanno fatta poi un 72enne di Cagli, un 79enne pesarese, un 78enne di Recanati e un 84enne di Pioraco. In totale il numero dei morti nella nostra regione tocca quota 2836 mentre in provincia di Ancona sono 898 le vittime totali.