Seni_summer Job, l'estate porta lavoro: come candidarsi

Saranno aperte dal 9 al 19 febbraio le iscrizioni dei candidati a Seni_summer job, l’opportunità che l’Informagiovani del Comune di Senigallia organizza per offrire un’occasione d’incontro tra chi cerca e chi offre lavoro stagionale. In questa prima fase per gli aspiranti candidati è sufficiente prenotarsi inviando una email a informagiovanisenigallia@gmail.com

Successivamente i candidati riceveranno una comunicazione con le aziende aderenti e i profili ricercati e potranno completare la loro adesione. I colloqui on line si svolgeranno dal 7 all’11 marzo tramite zoom o whatsapp fino ad esaurimento posti, in base all’ordine di arrivo del completamento dell’adesione. Il servizio è completamente gratuito e online, riservato ai maggiorenni.

L’Informagiovani si occuperà di fissare gli appuntamenti, che si svolgeranno unicamente tra le parti e in modalità on line. I colloqui, della durata di circa 10 minuti ognuno, avranno luogo nelle fasce orarie 9.00-12.00 e 14.00-17.00; sarà necessario munirsi di un curriculum vitae aggiornato. Tutte le informazioni sono disponibili su www.informagiovani-senigallia.it o presso lo sportello Informagiovani, raggiungibile alla mail informagiovani@comune.senigallia.an.it o ai numeri 800211212 0716629251 - 0716629272