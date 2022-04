Occhinero, il campione che non vuole fermarsi: «Voglio tornare da vincitore sotto la Nord»

ANCONA- Era considerato da tempo uno degli enfant prodige della boxe nazionale. La vittoria di due settimane fa a Ferrara, con cui si è assicurato il titolo italiano dei Pesi Piuma, ha finito per consacrarlo. Il pugile anconetano Mattia Occhinero, anconetano classe 1995, si gode il momento ma guarda già al futuro ripercorrendo le tappe principali dell’ultima vittoria:

«Per andare a Ferrara ho fatto una sorta di corsa contro il tempo ma, in realtà, il grosso del lavoro era stato fatto. In condizioni normali avrei dovuto combattere qualche giorno dopo in otto riprese a Fermo e quindi ci stavamo preparando in questo senso. Le dieci riprese non le avevo mai combattute ma come preparazione atletica c’eravamo. I ringraziamenti “tecnici” per questo traguardo sono tanti, in primis al mio coach Marco Cappellini che mi ha cresciuto sin da quando ero ragazzino curando tutti gli aspetti, alla palestra Bliss di Teodora Alfano e Luca Serenello, ai ragazzi di Osimo con coach Carlo Censori. Si sono fidati di me ed è giusto condividere tutto questo con loro». Occhinero, insieme alle persone a lui più care, domenica scorsa è stato premiato anche al Del Conero ricevendo l’ovazione della Curva Nord con tanto di striscione: «Ho vissuto un’emozione pazzesca. Voglio che sia un punto di partenza, voglio tornare sotto la Curva Nord con un’altra cintura e un altro successo. Lo dedico ai tifosi biancorossi, alla gente di Ancona, a tutta la città».

Orgoglioso, a proposito del suo mentore, Marco Cappellini: «Sono cresciuto in curva, so cosa vuol dire l’applauso della Nord. Mattia ha raccolto l’affetto della sua città, così come Gianmarco Tamberi ha portato Ancona in vetta ed è giusto che gli venga riconosciuto. Ora non ci fermiamo, iniziamo a sognare in grande. Magari un qualcosa anche a livello europeo».