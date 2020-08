“Oasi del Fratino”, inaugurata la spiaggia per le Associazioni corinaldesi

Il sindaco di Corinaldo, Matteo Principi e Stefano Galeazzi della Cooperativa sociale Vivere Verde Onlus hanno inaugurato venerdì 7 agosto l’“Oasi del Fratino”, la spiaggia dei Bagni 15 (ex Villa Torlonia) messa a disposizione per le Associazioni corinaldesi.

Presenti all’inaugurazione anche il candidato sindaco di Senigallia, Fabrizio Volpini, le assessore corinaldesi Giorgia Fabri e Lucia Giraldi e i consiglieri comunali Francesco Bruni e Daniele Galli. Un progetto che rientra nell’ambito del più grande “Il Borgo e il Mare-Dalla spiaggia alla piaggia”, un’iniziativa turistica culturale che lega ormai da due anni Corinaldo a Senigallia. Uno spazio, quello dei Bagni 15, messo a disposizione delle Associazioni cittadine (culturali, sportive, gruppi storici) per promuovere il nostro vitale borgo, attraverso la realizzazione di progetti culturali, ricreativi e di inclusione sociale. Un’opportunità per farsi conoscere e far conoscere con proposte mirate il loro ruolo propositivo all’interno della comunità di Corinaldo e le loro peculiarità, con iniziative riguardanti lo sport, le produzioni agricole o artigianali, la storia, il folklore e le tradizioni del nostro territorio.