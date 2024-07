Inaugurato il nuovo parcheggio e l'area giochi per bambini a Cesano di Senigallia

SENIGALLIA – Il Sindaco Olivetti insieme alla Giunta Comunale ha inaugurato il nuovo parcheggio a Cesano, nonché l’attigua area destinata ai giochi all’aperto per bambini. L’opera ha lo scopo di consentire la sosta in un luogo poco distante dal mare, così da limitare il più possibile l’accesso al Lungomare Mameli da parte delle autovetture e quindi sgravare il traffico veicolare all’interno della frazione.

Il parcheggio, il cui costo di realizzazione ammonta a 560mila euro - finanziato, prevalentemente con oneri derivanti da opere di urbanizzazione - ha una capienza di circa 100 posti auto ed è predisposto anche per ospitare due colonnine di ricarica elettrica per autovetture. Nei prossimi giorni verrà dotato anche di un attraversamento pedonale luminoso che consente di attraversare la statale con maggiore sicurezza.

L’intervento va ad implementare le altre importanti opere stradali già eseguite a Cesano quali il consolidamento e l’asfaltatura del tratto della S.S.Adriatica dal Ponte del Cesano fino alla Strada della Marina (per un costo complessivo di 685mila euro); la sistemazione e l’asfaltatura della Strada della Bruciata (per un costo complessivo di 130mila euro); il consolidamento e l’asfaltatura della Strada della Marina (per un costo complessivo di 235mila euro); la realizzazione della ciclabile tra la prima e la terza strada (per un costo complessivo di 170mila euro).

Dall’inizio del suo insediamento l’amministrazione ha già quindi complessivamente investito investito 1,78 milioni di euro per la realizzazione e sistemazione delle infrastrutture viarie di Cesano, ma non si ferma qui. I prossimi interventi programmati prevedono la realizzazione della Rotatoria della Marina, per la cui realizzazione è stata messa a disposizione la somma di 320mila euro, il risanamento del sottopasso delle Piramidi, finalizzato ad aumentare le condizioni di sicurezza stradale, mediante l’eliminazione delle infiltrazioni d’acqua provenienti sia dalle murature verticali, sia dal sottofondo stradale, per la cui realizzazione è stata messa a disposizione la somma di 200mila euro.