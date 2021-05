Nuovo ospedale Salesi: modifiche a ingresso ed uscita di Torrette

Dal 17 maggio al 20 giugno modificato ingresso ed uscita all'ospedale di Torrette per la costruzione del nuovo ospedale pediatrico Salesi.

Nello specifico l'azienda Ospedali riuniti di Ancona spiega: «Per l'ingresso restano invariati quelli lato monte (da via Metauro / SS.16) e lato mare (via Di Giuseppe) con restringimento della carreggiata. Per quanto riguarda l'uscita: completa chiusura delle corsie in uscita dal Pronto Soccorso verso l’ingresso principale (direzione monte-mare); l’uscita è consentita, esclusivamente, tramite la corsia di immissione su via Conca esterna (prima uscita rotatoria elisuperficie). Si invitano i fruitori a prestare la massima attenzione alla segnaletica stradale e si informa che è assolutamente vietata la sosta lungo le carreggiate (le vetture che intralceranno i lavori o la viabilità saranno rimosse con carro attrezzi)»