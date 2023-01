Nuovo ospedale di Osimo, 15 milioni di euro dalla Regione

Il Presidente del Consiglio Regionale delle Marche Dino Latini annuncia che dalla Regione ci sono 15 milioni di euro per il nuovo ospedale di Osimo all'Aspio. «E' questo un passaggio significativo del bilancio approvato il 28-29 dicembre scorso - dice Latini - Dai 79 milioni di euro previsti inizialmente per l'Inrca, ad oggi la Regione ha impegnato oltre 30 milioni di euro in più. Dalle risorse solo per lo scheletro esterno della parte relativa all'ospedale di rete, oggi sono stati stanziati oltre 15 milioni per completare tutto il resto della struttura. Una spinta a concludere entro il 2025 sia l'Inrca sia l'ospedale: questo è l’indirizzo della Regione. Siamo di fronte - conclude Latini - ad un complesso sanitario ospedaliero che andrà a vantaggio della comunità di Ancona e del suo comprensorio e ad un modello di ricerca scientifica per la cura delle persone oltre i 60 anni di età».