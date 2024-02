Nuovo nido a Torrette, sorgerà vicino alla scuola dell'infanzia Alba Serena

ANCONA- Incontro questa mattina tra gli amministratori, dirigente scolastica e i rappresentanti dei genitori della scuola d'infanzia Alba Serena in merito alla realizzazione del nuovo nido nei pressi dell'istituto. Per il Comune erano presenti l'assessore ai Lavori pubblici Stefano Tombolini, l'assessore alle Politiche Educative, Antonella Andreoli e l'assessore al verde, Daniele Berardinelli. L'obiettivo dell'Amministrazione, illustrato alla dirigente scolastica Lorella Cionchetti e al vice presidente del consiglio di istituto Marco Coccia e ai rappresentanti dei genitori, è quello di mantenere un confronto aperto per individuare soluzioni condivise per la realizzazione della nuova struttura, contemperando le varie necessità. Situato su un solo piano, troverà posto a fianco della scuola d’infanzia e verrà realizzato occupando una parte dell'area verde a fianco della stessa. Da un punto di vista funzionale, l’asilo – di circa 400mq - ospiterà 30 bambini, di tre diverse fasce di età e darà una risposta concreta alla comunità di Torrette dove non è presente un asilo nido comunale. L’ingresso all’edificio è pensato ad Est, dove attraverso un’ampia superficie vetrata, sono stati individuati tre accessi a seconda delle fasce d’età.

Lo spazio verde tra i due edifici sarà condiviso con la scuola d’infanzia. Tutte le alberature che verranno abbattute per costruire l’opera saranno nuovamente piantumate in sito o in aree limitrofe. Fine lavori e collaudo 2026; il costo complessivo dell'intervento finanziato con fondi PNRR è di 1.200.000 euro. L'Amministrazione ha ribadito la volontà di affrontare le varie questioni come quella di garantire spazi verdi per i piccoli della materna dove svolgere attività all'aperto con la disponibilità delle due aree verdi in prossimità dell'istituto dove verranno trasferiti anche i giochi che saranno spostati dalla zona destinata a cantiere. Inoltre per evitare disagi, le due aule più vicine al cantiere sarebbero destinate esclusivamente alla refezione per un’ora e trenta circa al giorno mentre l'attività didattica sarebbe trasferita e si svolgerebbe nell'attuale refettorio. Massima disponibilità anche per adeguare le aree verdi sotto il profilo funzionale mentre è stata considerata quale ultima ipotesi, quella di spostare per tutto il periodo dei lavori, alcune classi alle Don Milani. L'incontro, di natura interlocutoria, precede l'assemblea dei genitori prevista per il pomeriggio di oggi e un prossimo incontro che i rappresentanti della scuola avranno con il sindaco, Daniele Silvetti.