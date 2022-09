Il coraggio oltre le difficoltà, nasce “Cloe&Tilda”: «Era il momento di provarci, realizziamo un sogno»

ANCONA- Un sogno che si realizza. Si alza il sipario su “Cloe&Tilda”, il nuovo negozio di abbigliamento per bambini di via Mazzini 66 che sarà gestito dalle giovani Greta Galeotti e Francesca Gardoni. Esempi del genere, in un momento tanto delicato come quello attuale figlio di un contesto di post-pandemia e di enormi rincari, rappresentano una grande testimonianza di forza di volontà. Quella volontà che ha spinto due ragazze, con i medesimi desideri, ad allestire una proposta innovativa, sostenibile e rivolta ai più piccoli:

«Questo negozio costruito da zero, inaugurato nei giorni scorsi, realizza un sogno che avevamo fin da piccole – raccontano le due titolari visibilmente emozionate – Ci siamo conosciute da rappresentanti d’abbigliamento, abbiamo avuto la stessa identica carriera fatta di vendita diretta, realizzazione di pacchi natale, impieghi presso multinazionali come vetriniste, addette di visual merchandising. La fortuna è stata quella di accumulare tanta esperienza che si è rivelata fondamentale per far sì che il sogno potesse diventare realtà. Il momento non è semplice, inutile negarlo. Ci troviamo ogni giorno a ragionare sulle scelte fatte ma poi si arriva sempre alla stessa conclusione. Era il momento di provarci, bisognava cogliere l’opportunità e dentro di noi siamo fiduciose che le cose possano andare sempre meglio».

Guardando alla proposta, le parole d’ordine sono semplicità e sostenibilità. E i feedback sono risultati, dopo soli pochi giorni, ampiamente positivi: «Per iniziare questo percorso ci siamo date da fare sotto ogni punto di vista. Burocrazia, difficoltà varie, permessi e quant’altro. Alla fine, eccoci qui, chiavi in mano, con un ambiente ristrutturato e uno spazio che rivela anche parte di noi stesse. Ci siamo volute specializzare su un prodotto con precisi canoni, neutralità di colori, poche scritte, molto morbido e naturale nel pieno dei canoni della sostenibilità. Abbiamo avuto risposte importanti da parte della cittadinanza, eravamo abbastanza sicure che questo prodotto potesse far breccia tra la gente. Il gusto etnico, diciamo nord-europeo, è l’ideale per i nostri bambini. In bocca al lupo a noi perché questo sogno diventi una bellissima favola».