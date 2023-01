Nuovo mercato del Piano, via alle demolizioni per realizzare i parcheggi ma Ausili tuona: «I fondi ancora non si vedono» 

ANCONA - E’ di oltre 15 milioni la spesa prevista per la realizzazione del nuovo mercato di Piazza d’Armi e a giorni dovrebbero partire le demolizioni necessarie per ricavare i parcheggi. Lo ha specificato l’assessore ai lavori pubblici, Paolo Manarini, in consiglio comunale su interrogazione del consigliere Marco Ausili (Fratelli d’Italia). Il lavoro è suddiviso in 4 lotti. Il primo, da 7 milioni di euro, è coperto da un finanziamento con mutuo. «Prevede la ricostituzione del mercato attuale nell’area sopra all’ex campo sportivo- ha spiegato Manarini- altri interventi pluriennali saranno previsti nei successivi programmi delle opere pubbliche». L’assessore ha aggiunto che sono previsti finanziamenti del Comune per la demolizione degli edifici lungo il lato destro della piazza per la costituzione dei parcheggi, come da programma. «Tra qualche giorno- spiega Manarini-vedrete le prime demolizioni e la realizzazione dei parcheggi. Nel frattempo abbiamo avuto l’approvazione del progetto definitivo per il primo lotto, da lì proseguiremo poi l’iter».

«Il Comune ha ammesso che la spesa totale prevista per il nuovo Mercato di Piazza d’Armi è di 15 milioni di euro, ma ad oggi, nonostante il progetto sia stato annunciato dal 2019, il Comune ha impegnato solo 500mila euro a questo scopo- replica Ausili- Manca totalmente la previsione di fonti di finanziamento complete. Se non la spada di Damocle sulla testa delle future Amministrazioni di nuovi e pesanti mutui. In questo contesto è sempre più urgente intervenire da subito sul decoro e l’igiene del Mercato attuale, sul rifacimento dei bagni pubblici e la messa in sicurezza di alcune parti. Fondamentale ristabilire da subito situazioni all’altezza del valore storico di questo Mercato e dell’area in oggetto, sia per gli operatori sia per i clienti».