Apre il nuovo centro vaccinale di prossimità: orari e prenotazioni

Da giovedì 16 dicembre sarà possibile vaccinarsi nel nuovo punto vaccinale di Falconara. Lo fa sapere il Comune di Falconara in una nota Telegram: «in piazza Sant'Antonio 5, sul retro della chiesa Dei Frati».

Prosegue l'amministrazione: «Il centro sarà aperto due giorni ogni settimana, dalle 9 alle 12 e dalle 15:30 alle 18:30, nelle date indicate sul portale per le prenotazioni. Le prenotazioni possono avvenire solo online, si raccomanda di non presentarsi di persona se non nelle giornate di vaccinazione e di non contattare telefonicamente la biblioteca francescana». Tutte le informazioni, il calendario delle aperture e il portale per prenotare sono disponibili al link dedicato.