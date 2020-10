Nuovo Dpcm, nessun divieto di circolazione: stop anticipato a bar e ristoranti

C'è la bozza del nuovo Dpcm in arrivo. Le nuove misure anti-Covid entreranno in vigore dal 25 ottobre, ovvero da domani. E' quanto prevede la bozza - provvisoria - del Dpcm che il governo si accinge a varare. Nel testo, invece, non è individuato il lasso di tempo per il quale le misure saranno valide. Nella bozza, infatti, è indicato il mese di "novembre" ma non è segnato il giorno. Il possibile stop a ristoranti e bar dopo le 18 decorrerà, invece, da lunedì 26 ottobre. Alle 20.30 (circa) parla il premier Conte, secondo fonti d'agenzia.

Numerosi sarebbero gli interventi, ma nessun lockdown: dal 26 ottobre chiusura anticipata nei feriali e totale nei festivi per le attività di ristoranti, bar, pub, gelaterie e pasticcerie: durante la settimana potranno restare aperti dalle 5 fino alle 18, (o alle 20, secondo altre voci, ed essendo una bozza è bene prendere ogni dettaglio col benefcio del dubbio). Sull'orario si sta ancora ragionando infatti.

