Nuovo Dpcm, Conte in diretta: «Curva preoccupante, indennizzi a chi è penalizzato»

Il premier Giuseppe Conte ha illustrato in conferenza stampa le misure contenute nel nuovo Dpcm. "La curva epidemiologica ha raggiunto livelli preoccupanti. L'indice di Rt ha raggiunto la soglia di 1,5. Vogliamo tenere sotto controllo la curva e solo in questo modo riuscire a gestire la pandemia" ha detto l'inquilino di Palazzo Chigi.

Nuovo Dpcm 25 ottobre: le parole di Conte

L'obiettivo è scongiurare un nuovo lockdown. «Gli ultimi dati epidemiologici che abbiamo analizzato non ci possono lasciare indifferenti». Conte ha annunciato una nuova erogazione di una mensilità del reddito di emergenza, ma anche nuovi contributi a fondo perduto, credito d'imposta per affitti commerciali, cancellata la seconda rata Imu, confermata la nuova indennità mensile una tantum per lavoratori stagionali. «Sono già pronti gli indennizzi per tutti quelli che sono penalizzati dalle nuove norme anti-Covid, assicura il premier. I soldi arriveranno tramite bonifico bancario».

LA DIRETTA INTEGRALE DI GIUSEPPE CONTE SUL NUOVO DPCM

IL NUOVO DPCM FIRMATO DA GIUSEPPE CONTE