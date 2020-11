Il nuovo Dpcm arriva il 3 dicembre, limitazioni tra regioni e raccomandazioni per il Natale

Il nuovo Dpcm di Natale verrà firmato da Giuseppe Conte giovedì 3 dicembre, entrerà in vigore il 4 e conterrà le regole per le festività, Capodanno compreso. Anche se nei giorni scorsi si era parlato di possibili anticipi del decreto ministeriale e della possibilità (non ancora tramontata) di firmarne addirittura due. Mentre le regioni scalpitano per uscire dalla zona rossa e si parla di "deroghe" per i nonni a Natale. Ma, come si legge su Today.it, varrà comunque la regola dei sei o degli otto a tavola.

Il nuovo Dpcm 3 dicembre con le regole di Natale 2020

Cominciamo dall'inizio. Conte ha infatti convocato per oggi alle 13 i capi delegazione della sua maggioranza di governo per illustrare le misure contenute nel decreto: la riunione era all'inizio stata fissata per ieri alle 19 ma alla fine è slittata e dopo l'incontro sarà possibile cominciare ad avere i dettagli delle norme e delle raccomandazioni contenute. Nel frattempo anche il ministro degli Affari Regionali Francesco Boccia ha convocato per domani alle 16 i rappresentanti degli enti locali - ovvero Regioni, Anci e Upi - per un confronto sul prossimo Dpcm.

