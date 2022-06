Jesi più illuminata: nuovi punti luce in parchi, strade e parcheggi. La mappa completa

JESI - Sono partiti gli interventi di potenziamento della pubblica illuminazione in diverse zone della città, così come autorizzato dalla Giunta comunale, finanziati con le risorse generate dal ribasso d’asta per la sostituzione degli oltre 7mila punti luce al sodio con lampade al led meno inquinanti e con fascio di luce diretto sulla strada senza dispersione in atmosfera.

Le zone interessate sono principalmente i parchi, vale a dire il Parco del Ventaglio, il Parco del Vallato, gli Orti Pace, il Parco Mattei, il sentiero del Granita, l’area verde di Minonna, i giardini pubblici di Viale Cavallotti, l’area verde che dal parcheggio del palasport raggiunge il polisportivo Cardinaletti, il parco Esedra, il parco di Viale Verdi, il parco di Piazza Bramante. Nel programma previsti anche ulteriori interventi migliorativi al quartiere Minonna, in Via Azzocchi, Via Magini Coletti, Viale Trieste, Via Ricci, Via Erbarella, Via Coppi, Via Gorgolungo, Via degli Appennini, Via Paradiso, Via dei Colli, Via Gramsci, Via Dunant, Via Amendola, la piazzetta di Castelrosino, i tratti ciclopedonali, i parcheggi Zannoni, D’Antona e Porta Valle, la chiesa di San Sebastiano, l’area antistante il cimitero.

In fase di realizzazione inoltre ulteriori interventi di illuminazione dedicati per rafforzare la visibilità su una quindicina di attraversamenti pedonali