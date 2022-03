Pronti i nuovi loculi: tumulazioni provvisorie tornano a Tavernelle

ANCONA - Cimiteri, resterà invariato il canone concessorio anche per il 2022 pure i nuovi loculi in costruzione. Lo ha deciso la Giunta nella seduta di ieri. Sono infatti pronti i nuovi loculi, 164, costruiti nel nuovo colombario 37bis a Tavernelle a cui si aggiungono 80 ossarini. A breve dello stesso colombario saranno disponibili altri 160 loculi. Situato di fronte alla sala del commiato, il nuovo colombario permetterà di riportare a Tavernelle le tumulazioni temporanee effettuate nei cimiteri frazionali del Pinocchio, Varano e Gallignano. Partiranno poi entro aprile anche i lavori per il colombario denominato Tavernelle 34 bis che prevede la realizzazione di altri 462 loculi e circa 140 ossarini.

Gli interventi consentono di sopperire all'attuale carenza, evidenziatasi anche per l'impatto della pandemia da Covid-19 che, oltre ad aver sottoposto la comunità a gravi problemi economici, ha causato una crisi sanitaria senza precedenti con picchi nei decessi e con conseguenti risvolti sulla necessità di disporre di nuovi loculi. La realizzazione dei nuovi loculi a Tavernelle consentirà agli aventi diritto alla tumulazione nei cimiteri frazionali la possibilità dell'assegnazione del loculo definitivo nel cimitero di loro competenza.

La Giunta ha quindi stabilito di applicare anche per l’anno 2022 per concessioni di 30 anni, le stesse tariffe preesistenti ai nuovi loculi/ossarini, diversificati per fila, come di seguito indicato:

Loculi

Prima fila

€ 2.700,00

Seconda Fila

€ 2.956,00

Terza fila

€ 2.802,00

Quarta fila

€ 2.186,00

Quinta fila

€ 1.758,00

Ossarini

Dalla prima alla sesta fila

€ 511,00

Dalla settima alla decima

€ 306,60

Per l'assegnazione abbinata, i singoli loculi avranno un incremento del 30%, e pertanto il canone di concessione sarà il seguente:

Quinta fila

€ 1.758,00

+ 30%

€ 2.285,40