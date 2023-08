Ast Ancona, in arrivo nuove assunzioni, Saltamartini: «Con queste figure professionali potenziamo i servizi»

ANCONA- Sono in fase di pubblicazione le determine relative alla assunzione di personale che entrerà in servizio presso l’Azienda Sanitaria di Ancona. Si tratta di atti del Direttore Generale relativi all’entrata in servizio di: un assistente sociale assunto a tempo indeterminato mediante utilizzo di graduatoria di concorso pubblico che andrà a lavorare presso il Consultorio Familiare di Osimo; un dirigente medico di Cardiologia assunto mediante utilizzo graduatoria concorso (Decreto Calabria) che entrerà in servizio presso l’Unità Operativa di Cardiologia di Senigallia; 5 infermieri assunti a supporto delle attività ospedaliere e territoriali, reclutati mediante utilizzo graduatoria avviso pubblico infermieri. «Queste figure professionali – dichiara l’assessore alla sanità della Regione Marche Filippo Saltamartini – sono previste nel piano occupazionale e andranno a potenziare i servizi integrando il personale, consentendo così una più efficace gestione delle attività e una maggiore qualità di prestazioni offerte all’utenza».