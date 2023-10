Cittadella sportiva, la Giunta approva il progetto definitivo: arriva la piscina olimpionica

La Giunta ha approvato il Progetto definitivo dell'intervento per la realizzazione del nuovo impianto natatorio con piscina olimpica a Passo Varano che va a contribuire alla realizzazione della cittadella sportiva al Del Conero.

La nuova piscina olimpica di 50 per 25 metri, con relativi servizi, è prevista all'interno di uno spazio non superiore ai 4000 metri nell'ampia area di circa 5 ettari che si trova di fronte agli impianti attualmente esistenti (una zona di grandi dimensioni che, con apposito bando, sarà in seguito destinata ad arricchire ulteriormente l'offerta di servizi e la funzionalità della cittadella sportiva).

Il finanziamento massimo previsto è di 3 milioni di euro, finanziato con fondi a valere sulle risorse stanziate dal PNRR. Prima dell'approvazione del Progetto Esecutivo, verranno acquisiti i pareri non ancora perfezionati (parere CONI e l'Autorizzazione Paesaggistica).

“E' un altro passo avanti nel rispetto della tempistica prevista dal PNRR per un progetto che va a integrare con una nuova realizzazione l'offerta di impianti sportivi nella cittadella dello sport di Varano – spiega l'assessore ai Lavori Pubblici, Stefano Tombolini -. Insieme alle altre strutture la piscina completa l'intero polo sportivo quale un punto strategico a livello regionale e nazionale”.

Finanziamenti

L'intervento inerente la realizzazione di un nuovo impianto natatorio con piscina olimpica scoperta nella Cittadella sportiva di Passo Varano è interamente finanziato dai fondi PNRR - Missione 5 – Inclusione e coesione, Componente 2 – Infrastrutture sociali, famiglie, comunità e terzo settore (M5C2), Misura 3, Investimento 3.1 “Sport e inclusione sociale”. Il finanziamento pari ad € 2.500.000,00 ottenuto a seguito della partecipazione dalla Direzione Lavori Pubblici - Sport al bando indetto dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento per lo Sport, è stato successivamente incrementato del 20%, fino a raggiungere la cifra di € 3.000.000,00, grazie al Fondo Opere Indifferibili, stanziato per fronteggiare l'eccezionale aumento dei costi dei materiali da costruzione negli appalti pubblici.

L'ubicazione

La piscina olimpica si inserisce nella Cittadella Sportiva Del Conero dove è già presente lo Stadio del Conero, in grado di ospitare fino a 23.000 spettatori, e il Palasport Liano Rossini, con una capienza di circa 5.000 spettatori. La Cittadella Sportiva verrà ampliata con la realizzazione dell'impianto natatorio con piscina olimpica scoperta e con la realizzazione del nuovo Poligono di Tiro a Segno, anch'esso finanziato dal PNRR, rendendo l'intero polo sportivo un punto strategico a livello regionale e nazionale. L'area, inoltre, è caratterizzata dalla presenza dell'ampio parcheggio adiacente allo Stadio, di capienza pari a circa 3.000 posti auto, ed è servita da un importante sistema di collegamenti tra i quali la Strada Provinciale Cameranense, la presenza nelle immediate vicinanze dello svincolo autostradale "Ancona Sud" e la stazione ferroviaria "Ancona Stadio".

Progetto

Esso prevede la realizzazione di una piscina olimpica scoperta di dimensioni pari a 50,00 m x 21,00 m con 8 corsie, omologabile per competizioni regionali e nazionali di nuoto, pallanuoto, nuoto artistico. L'intervento comprende inoltre, la realizzazione del corpo spogliatoi destinato agli atleti e giudici di gara, pronto soccorso e sala antidoping, nel pieno rispetto delle norme CONI per l'impiantistica sportiva e delle norme FIN per gli impianti natatori.

Come richiesto dal bando PNRR, l'edificio sarà altamente performante per quanto riguarda i consumi energetici e sarà dotato di impianti alimentati a fonti rinnovabili quali fotovoltaico e impianto solare termico, oltre all'installazione di pompa di calore per la produzione di acqua calda sanitaria, in modo che il fabbricato risulti di tipologia Nzeb (edificio a energia "quasi zero"), concorrendo in maniera significativa a ridurre l'impatto sull'ambiente.

Il progetto è stato redatto in modo da poter anche prevedere il futuro inserimento della tribuna spettatori da 500 posti e gli spazi destinati al pubblico tra cui un'area bar/ristoro, nonchè la possibilità di realizzare in futuro la copertura dell'intero complesso che la renderà fruibile anche nella stagione invernale.

L'iter

Il progetto esecutivo dell'intervento è in fase di redazione e ultimazioneda parte dei tecnici incaricati dall'Amministrazione, e l'avvio dei lavori è previsto entro pochi mesi. Il termine per la conclusione dei lavori è una delle tappe imposte dal PNRR per il bando in oggetto e dovrà avvenire entro Gennaio 2026. A seguito dell'approvazione del progetto esecutivo sarà possibile avviare immediatamente i lavori in quanto, con la gara di Accordo Quadro effettuata dall'Amministrazione, è già stata individuata l'impresa esecutrice per l'appalto in oggetto (l'impresa aggiudicataria è l'Impresa di Costruzioni Edileco Telarucci Srl con il ribasso del 16,123%).