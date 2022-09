Green rivoluzionato e panchine anti vandali: come cambia la piazza in centro

FALCONARA - Alberi e siepi sempreverdi, fiori colorati e panchine antivandali per recuperare la funzione di giardino urbano di piazza Mazzini e renderla il fulcro della vita sociale di Falconara. E’ la filosofia che sta alla base del progetto di manutenzione straordinaria per la riqualificazione della principale piazza cittadina, la cui realizzazione è partita ieri primo settembre con l'allestimento del cantiere.

Il progetto è stato predisposto dall’ufficio tecnico del comune e prevede un investimento di 162.500 euro intercettando un apposito finanziamento pubblico per poterlo realizzare.

Il planning prevede di riportare il verde in centro città e creare occasioni urbane di aggregazione, valorizzando la piazza con l’obiettivo di ricreare un senso di identità e appartenenza della comunità. Per raggiungere l’obiettivo è stato progettato l’inserimento di grandi vasche ricche di alberature, arbusti ed essenze, con panchine che occupano l’intero perimetro, per creare spazi di incontro e aggregazione e potenziare il sistema esistente di verde e arredi. Il primo passo sarà quello di rimuovere gran parte degli elementi obsoleti che si sono accumulati nel corso del tempo, come le panchine in ferro posizionate apparentemente senza un logica apparente e tutto il sistema di griglie attorno agli alberi. Al loro posto saranno realizzati quattro grandi arredi urbani ai lati della piazza, il cui perimetro come già visto sarà costituito da un sistema di panchine modulari in cemento bianco con trattamento antivandalo, ossia con una vernice a prova di bombolette spray. Sedute e schienali saranno in legno, in essenza ad alta resistenza per gli ambienti marini. Le nuove sedute saranno disposte in modo da enfatizzare la centralità della facciata storica del Centro Pergoli, restituendogli importanza. Il potenziamento del verde e delle sedute rappresenta solo il primo intervento di un complesso di azioni più ampio, che avrà lo scopo di incrementare i servizi offerti e rafforzare la capacità attrattiva di piazza Mazzini valorizzandone i punti di forza, dati dall’ampiezza e dalla posizione. Contestualmente è prevista una manutenzione delle porzioni di pavimentazione maggiormente degradate. Con i suoi 3mila metri quadri, la piazza è collocata in posizione centrale, vicino alla stazione ferroviaria, al centro culturale Pergoli e alla Via IV Novembre, asse di collegamento tra la parte bassa della città e la parte alta con l’antico Palazzo Bianchi, oltre che al principale viale pedonale e commerciale, che la collega con Piazza Garibaldi.

La piazza è da sempre un punto di riferimento identitario, di ritrovo e immagine di una città. Piazza Mazzini è la principale sia per dimensione che per posizione, oltre che prima visione della città per chi arriva dalla stazione ferroviaria, e su di essa si affaccia il Palazzo storico Pergoli, che ospita la biblioteca comunale. È inoltre crocevia delle principali attività commerciali, ospita eventi ed è connessa alle altre piazze cittadine mediante alcuni assi pedonali e via carrabili. L’intervento di riqualificazione si concentrerà in questa prima fase sulla zona antistante il centro Pergoli e punterà a recuperare l'aspetto di piazza giardino di un tempo. Il progetto è stato pensato per essere realizzato per step autonomi ed eventualmente successivi, anche per non precludere completamente l'utilizzo dell'intera area.