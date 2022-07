Nuova piazza d'Armi: mercato, parcheggi e area eventi. Il progetto nel dettaglio

ANCONA - Uno spazio ampio, flessibile e accessibile dalle diverse utenze. La nuova piazza d’Armi, per il quale il consiglio comunale sta discutendo in queste ore il programma di intervento, sarà divisa in due macro zone: quella degli edifici e piazza, che si affaccia a ovest su viale Cristoforo Colombo e a est su via della Montagnola, e quella del parcheggio. Solo con l'approvazione del piano d'intervento, l'iter potrà poi proseguire con il rilascio dei permessi di costruzione.

Due edifici

Gli spazi sono divisi per funzione in due edifici, il più grande accoglie le attività di mercato, il più piccolo gli spazi commerciali. La piazza rappresenta una piastra ad “L” ampiamente flessibile e utilizzabile per diverse situazioni nell’arco della giornata, della settimana e dell’anno risolvendo quello che finora risulta urbanisticamente un vuoto disordinato. La richiesta di separare la gestione del mercato comunale e dei locali commerciali ha portato alla scelta di avere due edifici separati per funzione. Questo agevola la gestione degli impianti tecnici, la costruzione per fasi delle due strutture ma soprattutto permette di avere edifici che possono funzionare a orari diversi della giornata.

Il nuovo mercato indoor

La struttura modulare in acciaio permette un’ampia flessibilità rendendo la struttura sostenibile nel tempo con la possibilità in un futuro di essere riconvertita. L’edificio adibito a mercato indoor è diviso in tre macro settori: spazio produttori agricoli, spazio generi vari alimentari e pescherie.

I locali commerciali

L’edificio locali commerciali verrà posizionato sulla stessa giacitura all’attuale mercato di Piazza d’Armi. L’edificio dedicato al commercio avrà la stessa struttura modulare del mercato indoor ma il suo funzionamento sarà diverso. Mentre il mercato indoor sarà uno spazio introspettivo, cioè gli spazi di vendita si affacciano all’interno, i negozi dell’edificio commerciale si affacceranno all’esterno.

Il mercato outdoor

Gli stalli del mercato settimanale, con un massimo di 130 stalli nei vari scenari giornalieri affiancano longitudinalmente gli edifici del “Mercato Indoor” e dei “Locali Commerciali”, il cittadino si troverà a percorrere un ampio passeggio (7,50m), su cui si affacciano i banchi. La sequenza degli stalli è interrotta puntualmente in modo da permettere di attraversare la piazza perpendicolarmente, le interruzioni sono studiate in punti strategici: ingresso principale degli edifici progettati, piazza tra i due edifici, gli ingressi laterali del “Mercato Indoor”. L’ampio spazio ad “L” lasciato libero dagli edifici di progetto e dai banchi del mercato sarà una piastra attivabile a piacere: concerti, mercatini e conferenze, la piazza sarà comunque piacevole da percorrere durante tutto l’anno, l’arredo urbano e gli alberi creano uno spazio dove il cittadino si potrà rilassare, dove i ragazzi del quartiere potranno giocare.

Fasi del progetto

E’ stato richiesto di dividere l’intervento in quattro lotti, che saranno realizzati in fasi funzionali senza soluzione di continuità, per permettere il mantenimento del mercato coperto e dei mercati settimanali esterni in funzione durante tutta la durata dei lavori. Inoltre è stato richiesto di inserire un lotto zero che prevede la demolizione degli edifici attualmente presenti subito a nord dell’area della Caserma Puccini

Primo lotto

Il primo lotto prevede la costruzione del mercato indoor e delle immediate pertinenze, compresa la scalinata che raccorda la piazza centrale alla nuova quota di progetto, la scalinata sarà poi eliminata con la realizzazione del secondo lotto. Questa fase prevede di mantenere in funzione tutti gli edifici presenti nell’area e l’attuale viabilità.

Il secondo lotto

Prevede la costruzione dell’ambito di progetto che dal nuovo “Mercato Indoor” si spinge fino a Via Cristoforo Colombo, il progetto riguarda la nuova viabilità, il terminal degli autobus, l’edificio dei “Locali Commerciali” e il completamento della piazza. Per garantire la completa fruibilità delle aree non interessate dal cantiere e la rispettiva viabilità si propone di realizzare il secondo lotto in tre sottofasi distinte: la prima riguarda l’attuale mercato e le aree limitrofe. La seconda, al termine della realizzazione della precedente, prevede l’ultimazione della viabilità che ricade nel primo lotto e utilizzata temporanemente per gli stalli del mercato outdoor. La terza riguarda la nuova viabilità da Via della Marina e l’area delle pensiline del Bus.

Il terzo lotto

Il terzo lotto prevede la costruzione delle aree a parcheggio del progetto. Nello specifico il piccolo parcheggio a monte di Via della Montagnola e l’ampia area a nord del parcheggio della Marina

Il quarto lotto

Il quarto lotto prevede la costruzione dell’area a parcheggio al livello di Via della Montagnola dove ora insistono il distributore di benzina e i piazzali recintati in concessione.

Progetto da validare

«Gli importi, finché il progetto non è validato, non sono stati ancora determinati. Dai 14 ai 15 milioni, ma tutto dipende dalla validazione dei progetti- ha spiegato il vicesindaco Pierpaolo Sediari- il valore preciso verrà individuato con la validazione del progetto che però non è ancora stata fatta. Tempistiche? Non abbiamo una tempistica che parte da questo momento per il futuro- specifica Sediari- le demolizioni sono state quantificate in sei mesi. Partiranno quando partirà il progetto definitivo. La realizzazione deprimo lotto (nuovo mercato comunale) impiegherà due anni e mezzo mentre i locali commerciali e la piazza principale con aree esterne avranno una tempistica di due anni. L’ultima parte, con la sistemazione dei parcheggi e la messa a disposizione dell’area per i locali di vendita, ha il tempo un anno. Noi potremo iniziare il secondo lotto quando sarà terminato il primo. Chiaramente dovremo trasferire gli operatori nel nuovo mercato comunale».