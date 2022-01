Sport e Green pass, la Nuova Folgore accelera: «Siamo ripartiti. Covid? Non viene dal calcio»

Ripresa post-festività, Covid e certificazione obbligatoria anche nei più giovani. Ha parlato di questo, ma non solo, il presidente della Nuova Folgore Renato Bussolari che ha tracciato un primo bilancio della ripartenza. Il numero uno dello storico club anconetano, tra le altre cose, ha ribadito anche un aspetto già messo in luce in passato:

«Anche in questo frangente non posso che rimarcare l’importanza dello sport. Ci sono alcune cose da capire bene, come il discorso quarantene o il protocollo return to play per rifare la visita medica dopo essere stati positivi, ma per il resto siamo tutti ripartiti. L’unico problema che ci troviamo a contrastare è quello del Covid ma ripeto, ancora una volta, che il virus non arriva dal calcio e dallo sport».

Su vaccini e Super green pass, invece: «Il rispetto delle regole è fondamentale, da noi tutti gli allenatori sono vaccinati e gli atleti rispettano le regole. Così potremo tenere aperti gli impianti. I giovani sprovvisti di certificazione, al momento, si contano sulla punta delle dita».